Azinhal volta a receber Duatlo Crosse

A aldeia do Azinhal voltou a receber no domingo a segunda edição do Duatlo Crosse, com a participação de cerca de 60 atletas, anunciou a Câmara Municipal de Castro Marim.

A prova consiste num conjunto de seis quilómetros de corrida, 20 quilómetros de bicicleta e mais três quilómetros de corrida, numa das aldeias mais tradicionais do concelho de Castro Marim, o Azinhal.

O vencedor foi Paulo Ajuda, do Vela Clube de Tavira, com o tempo de 01:49:47, seguido de Nuno Rocha do Centro de Ciclismo de Portimão e de Nuno Neves do Louletano.

No pódio feminino ficou em primeiro lugar Inês Evaristo do Núcleo do Sporting de Vila Real de Santo António com 02:22:59, seguido de Dina Martins e Isa do FC Ferreiras.

Já nas equipas, em primeiro lugar masculino ficou o Vela Clube de Tavira, enquanto o FC Ferreiras liderou no feminino.

Esta prova, integrada no Campeonato do Algarve de Triatlo, foi organizada pelos Leões do Sul Futebol Clube em colaboração com o município e com o apoio da Junta de Freguesia do Azinhal e do Núcleo do Sporting de Vila Real de Santo António.

