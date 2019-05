Baía de Lagos recebe campeonato europeu de “barcos voadores”

Lagos encontra-se a acolher, até 2 de junho, o Campeonato Europeu de Moth. A cerimónia oficial de abertura teve lugar no passado dia 27 de maio, no forte Ponta da Bandeira. É a primeira vez que esta prova de monocascos voadores de alto desempenho da classe Moth será disputada em Portugal, numa organização do Clube de Vela de Lagos com o apoio do município, da marina de Lagos e da Sopromar.

“A possibilidade de atrair para Lagos mais um grande evento náutico, que permite consolidar a imagem de um destino de referência para o desporto espetáculo”, foi o que esteve na base da decisão de apoio à iniciativa por parte do município.

Em nota de imprensa emitida pela organização da prova, o Clube de Vela de Lagos manifestou o seu empenho em promover a partilha da mensagem de sustentabilidade entre os participantes desta prova e o público, razão pela qual se associou à Sailors for the Sea para o auxiliar no cumprimento dessa missão.

“O programa “Clean Regattas”, da Sailors for the Sea, propõe o único certificado sustentável a nível mundial para eventos de água, tendo como objetivo unir e mobilizar velejadores, oferecendo apoio e recursos para ajudar a conservar e proteger o oceano.