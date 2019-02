“Baila Coração ao Som do Acordeão” volta a dar música a Castro Marim

Destinado aos castromarinenses, mas também àqueles que visitam e vivem o concelho, a nova temporada do “Baila Coração ao Som do Acordeão” vai arrancar no dia 9 de fevereiro. Estende-se até ao Verão.

“Baila Coração ao Som do Acordeão” é um programa de bailes e serões de acordeão, desenvolvido no âmbito da política cultural e social do município, e que tem o principal objetivo de quebrar o isolamento das populações do interior de Castro Marim e contribuir para a sua qualidade de vida, levando animação e proporcionando um excelente pretexto ao convívio e ao exercício físico.

Para Francisco Amaral, presidente da câmara municipal, a iniciativa, desenvolvida por uma parceria entre a Câmara Municipal de Castro Marim e a população local.“ É uma maneira alegre de fazer exercício físico e um dos melhores antidepressivos que conheço, sobretudo para uma população idosa e que sofre com algum isolamento”,