Bailarinas do Conservatório de VRSA ganham prémio internacional

As bailarinas do Conservatório Regional de Vila Real de Santo António venceram no fim de semana o primeiro prémio nacional no Art Without Borders, em Lisboa, anunciou a instituição de ensino.

As alunas e bailarinas do conservatório vilarrealense participaram na final europeia da competição internacional no dia 6 de novembro, trazendo o prémio para o Algarve.

Na página de Facebook do conservatório, a instituição manifestou a sua felicidade apesar das “bastantes dificuldades superadas, muita união e energias positivas”.

PUB