Baixo Guadiana aposta em força no turismo de natureza

Fórum decorreu em Alcoutim, com o objetivo de trocar experiências e contribuir para o desenvolvimento sustentado do turismo de natureza no Baixo Guadiana

.

A Associação Odiana e o Município de Alcoutim organizaram, naquela localidade, o “Fórum de Caminhadas e Turismo de Natureza”, uma iniciativa que reuniu na última semana cerca de 70 participantes para debater este nicho turístico, cujo potencial pode garantir a atratividade turística da região durante todo o ano.

A abertura esteve a cargo do presidente do Município de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, que falou na crescente aposta do seu município neste segmento, e de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), que se congratulou com as diversas iniciativas de que o Algarve já dispõe.

O presidente da RTA felicitou o município de Alcoutim por eventos como o Festival de Caminhadas e o Festival do Contrabando, sublinhando que este último “consegue granjear cerca de 20 mil pessoas e unir Portugal e Espanha”.

João Fernandes apelou ainda aos vários atores locais, regionais e nacionais, no sentido de encararem o turismo de natureza como um claro exemplo de combate à sazonalidade da região, salientando que “há que ultrapassar a mentalidade de alguns velhos do Restelo”.

A iniciativa contou com a presença de entidades, empresas e ‘stakeholders’ incontornáveis nesta matéria.

Cláudia Ruivinho, da RTA, apresentou o programa “Cycling & Walking Algarve” destacando a crescente evolução do mesmo e garantindo estarem reunidas as condições base para este segmento. A Cooperativa QRER, através de João Ministro, apresentou a “Algarve Walking Season”, um conjunto de três festivais de caminhadas, assegurando que “há espaço para o surgimento de mais”. Para 2019, avançou desafios como “caminhadas inclusivas, novas temáticas, maior valorização do património e geminações com festivais de outros continentes”.

Patrícia Malheiro, da Biosphere, alertou que devem ser criadas ofertas qualificadas e desafiantes, mas sempre à medida do segmento. “Genuinidade, autenticidade e o despertar dos sentidos são os parâmetros que garantem a experiência que o atual turista procura”, garantiu a oradora.

A parte da tarde foi consignada aos exemplos mais práticos do segmento. Juan Carlos Alvarez apresentou o “Tenerife Walking Festival” e comprovou que a ilha, famosa pelo binómio sol e praia, “pode, e deve, ser mais que isso”, porque “há espaço para tudo”. Um exemplo de uma ilha com 50% do território em Espaço Natural Protegido e 1500 quilómetros de percursos pedestres.

José Rabasa, da empresa Itinerantur, de Castellón, Espanha, abordou os conceitos de ‘Slow Tourism’, os princípios do turismo ativo e responsável, as caminhadas interpretativas e programas de educação ambiental aliados às caminhadas. Para terminar, Sílvia Madeira da entidade promotora do evento, falou da Odiana enquanto entidade responsável pela criação no Baixo Guadiana de 135 quilómetros de percursos pedestres de pequena rota e, mais recentemente, da Grande Rota do Guadiana, destacando o conjunto de ações promocionais que está a ser preparado.

A iniciativa prosseguiu no dia seguinte, em evento fechado, destinado apenas a operadores turísticos, jornalistas e bloggers convidados, com uma visita temática a Alcoutim, passeio de barco pelo Guadiana, caminhada na Grande Rota do Guadiana (GR15), uma “tarde com o pastor”, almoço tradicional e observação astronómica.



.



.