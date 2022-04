Baixo Guadiana assinala Dia do Combatente em Alcoutim

Os municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António assinalaram o Dia do Combatente, a 9 de abril, com uma cerimónia que decorreu junto ao Monumento do Combatente, em Alcoutim, anunciou a autarquia.

Este evento integrou ainda uma missa em homenagem aos combatentes já falecidos e uma cerimónia evocativa, assinalando também a data da Batalha de La Lys, na Flandres, onde as tropas portuguesas sofreram uma derrota contra o exército alemão.

A cerimónia contou com a participação dos presidentes das Câmaras Municipais dos três municípios do Baixo Guadiana, Osvaldo Gonçalves (Alcoutim), Francisco Amaral (Castro Marim) e Álvaro Araújo (Vila Real de Santo António.

Esta data é assinalada em cada um dos concelhos, rotativamente. Em 2023 o evento irá decorrer em Castro Marim.