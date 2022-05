Baixo Guadiana recebe Jogos Náuticos do Atlântico em 2024

Os municípios algarvios de Vila Real de Santo António (VRSA), Castro Marim e Alcoutim e os espanhóis de Ayamonte e Isla Cristina vão acolher em julho de 2024 os Jogos Náuticos do Atlântico, anunciou a autarquia vilarrealense.

Este evento é baseado nas principais modalidades desportivas náuticas e é promovido por um círculo restrito de euro-regiões da zona do oceano Atlântico, dirigido aos jovens.

Os Jogos do Atlântico acontecem anualmente e reúnem cerca de 500 participantes durante cinco dias, com provas de vela, canoagem, remo, kitesurf, surf, natação, stand up paddle, e lifesaving.

Vila Real de Santo António vai receber as provas de vela e o ato de encerramento dos jogos, enquanto Monte Gordo acolhe a natação de águas abertas.

A modalidade de canoagem será disputada em Alcoutim, enquanto Castro Marim recebe natação com barbatanas, remo e pesca desportiva.

Já em Espanha, em Isla Cristina, os atletas vão praticar stand up paddle, enquanto em Ayamonte as modalidades serão lifesaving, kitesurf e surf.

Os atletas vão ficar alojados no concelho de Vila Real de Santo António, uma vez que foi tido em consideração “o facto de o município reunir as condições ideais para o efeito”.

Esta quinta-feira, os representantes dos municípios reuniram-se no Ayuntamiento de Ayamonte, que é chefe de fila da comissão organizadora do evento de dimensão internacional.

A organização conta ainda com o apoio da Estação Náutica do Baixo Guadiana, o Clube Náutico da Isla Canela e a Associação Naval do Guadiana.