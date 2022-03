Baixo Guadiana tem novo concurso de ideias de negócio

“Guadiana Lab” é o nome do novo concurso de ideias de negócio relacionadas com a economia do mar e rio no Baixo Guadiana, lançado esta semana pela Odiana, anunciou a associação.

Este concurso no Baixo Guadiana tem como objetivo “estimular a inovação, empreendedorismo e qualificação do tecido empresarial”, com prémios que passam por ações de high coaching empresarial e um cheque de 2500 euros.

A fase de candidaturas já se encontra aberta, com a missão de “promover a apresentação de projetos, produtos e/ou serviços que contribuam para a introdução de inovação, conhecimento e identificação de oportunidades em torno do setor da economia do mar/rio no território do Baixo Guadiana algarvio, nomeadamente nos concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António”, segundo o comunicado.

Esta iniciativa tem como metas “fomentar a inovação e sustentabilidade, potenciar a integração de jovens, investigadores e empreendedores, e, por fim, promover o desenvolvimento de processos de indústrias criativas no território”.

Serão aceites ideias de negócio relacionadas com a economia do mar, que se enquadrem no setor primário, na indústria transformadora, nos serviços avançados de tecnologia e turismo, nas indústrias culturais e criativas, na saúde e bem-estar, no setor agroalimentar e no âmbito das energias renováveis.

O concurso está aberto à participação individual ou coletiva e vai decorrer em três fases, com a submissão de ideias até ao dia 30 de abril.

As três melhores candidaturas vão ter acesso à segunda fase, com direito a ações de high coaching empresarial como workshops e planos de negócio especializados. Já na terceira fase haverá lugar para menções honrosas.