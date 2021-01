Baixo Guadiana tem novos vídeos promocionais

Os territórios do Baixo Guadiana, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António têm agora novos vídeos promocionais com o lema “Natureza sem fim”, anunciou a associação Odiana.

Até ao final do ano serão lançados os três vídeos promocionais com uma narrativa que “mostra o que de melhor pode encontrar no território: o património construído e o seu invejável património natural”, segundo o comunicado.

O destaque dos vídeos foi entregue ao rio Guadiana, considerado o “grande elo de ligação entre os três concelhos”, além das matas nacionais, a fauna, a Reserva Natural do Sapal, a Ria Formosa, castelos, fortalezas, vestígios arqueológicos e panorâmicas.

Os vídeos vão ser divulgados nas redes sociais como um convite ao turista para conhecer o património do Baixo Guadiana e são a última etapa de um projeto “Promoturis” que pretende promover o território, que inclui o Guia da Grande Rota, o Guia de Birdwatching, o vídeo da Grande Rota do Guadiana, eventos de caminhada e birdwatching, campanhas publicitárias e uma press trip.

“O Promoturis é um dos projetos de maior sucesso da Odiana cuja execução rondou os 100% e cuja base foi uma estratégia de concertada de divulgação e promoção do território”, refere a direção da Associação Odiana, em comunicado.

