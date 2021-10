Banca Ética discute-se em Alcoutim “com conversas ao ar livre”

A Cooperativa QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade promove uma palestra em parceria com o COOP57 no próximo dia 23 de outubro em Alcoutim, em torno da Banca Ética e de Dinâmicas Cooperativas, anunciou a organização.

A vinda da COOP57 a Alcoutim insere-se no contexto da dinâmica que a QRER tem vindo a impulsionar nos territórios de baixa densidade no Algarve, com o intuito de atrair e fixar pessoas e projetos, contribuindo assim para promover um desenvolvimento sustentado da região. Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim.

Criada em 1995 na Catalunha, a COOP57 é uma cooperativa de serviços financeiros éticos e solidários, que tem como principal objetivo contribuir para a transformação social da economia e da sociedade através do financiamento de projetos que se enquadrem nos princípios orientadores da economia social e solidária e que se guiem por uma atitude sustentável perante o território e as comunidades. Esta cooperativa é constituída por sócios individuais e coletivos de diferentes países, tendo a com a QRER como a única sócia coletiva em Portugal.

A ação, que será aberta ao público, terá lugar no Castelo de Alcoutim, ao ar livre, no sábado dia 23 de outubro, entre as 10:30 e às 12:30. Para assegurar a participação, é necessária a inscrição prévia através do site da QRER. Poderá ainda obter mais informações através do email: apoioca@qrer.pt.

