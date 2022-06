Banco Alimentar de Portimão faz 10 anos ao serviço dos mais carenciados

Teve início no dia 2 de junho (quinta-feira) a primeira edição da Semana de Combate ao Desperdício Alimentar, data em que o polo de Portimão do Banco Alimentar do Algarve completou uma década de existência.Teve início no dia 2 de junho (quinta-feira) a primeira edição da Semana de Combate ao Desperdício Alimentar, data em que o polo de Portimão do Banco Alimentar do Algarve completou uma década de existência.

A efeméride foi assinalada com a inauguração das obras de requalificação do armazém situado na zona industrial da Coca Maravilhas e o descerramento de placa comemorativa, na presença do vereador João Gamboa em representação do Município de Portimão, que desde a primeira hora disponibilizou todas as condições necessárias ao funcionamento do polo local da instituição.

Refira-se que a estrutura algarvia do Banco Alimentar Contra a Fome, com armazéns em Faro e Portimão, é a quarta do país a nível de operação.

Ao longo desta década, a base operacional de Portimão, que serve toda a zona do Barlavento, desde Vila do Bispo até Albufeira, distribuiu pelos carenciados desta sub-região um total de 8.4 milhões de quilos de bens alimentares, equivalentes a 9.1 milhões de euros.