Banco Alimentar do Algarve e MARF dão apoio a 8500 famílias

Uma parceria entre o Banco Alimentar do Algarve e o MARF, mercado público abastecedor da região, está a permitir o apoio a 8500 famílias residentes no sul do país, numa iniciativa que só é possível devido à colaboração, através dos seus donativos, das empresas existentes no interior do maior centro logístico de base alimentar do Algarve.

Esta união permite que duas vezes por semana seja feita a recolha de frutas e legumes, evitando assim o desperdício e contribuindo para melhorar o dia a dia das famílias mais carenciadas, numa altura de pandemia.

A parceria entre o Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF) e o Banco Alimentar do Algarve existe desde 2013 e já possibilitou recolher mais de 150 toneladas de produtos alimentares.

O MARF é uma empresa pública participada pela SIMAB, grupo PARPÚBLICA, e pela Câmara Municipal de Faro, reunindo mais de uma centena de operadores numa área correspondente a 32 campos de futebol.

