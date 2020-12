Banco Alimentar do Algarve recebe donativo de 20 mil euros

O Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve recebeu um donativo no valor de 20 mil euros do Wolf Valley Charity Fund (WVCF), anunciou a direção.

Este donativo foi conseguido através de dezenas de pessoas e entidades e será aplicado na aquisição de alimentos como leite, massa, arroz, leguminosas, conservas de peixe, salsichas, azeite e cereais.

“A ausência da campanha em supermercados com voluntários durante o presente ano, foi o impulsionador de tamanha generosidade, colmatando assim graves necessidades”, refere o Banco Alimentar em comunicado.

A WVCF é uma entidade filantrópica do concelho de Loulé, de proprietários e amigos de Vale do Lobo, que tem apoiado o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve ao longo dos anos através de investimentos em câmaras de congelação, contentores de armazenamento de alimentos e passadeira de separação de alimentos.

