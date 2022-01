Banco de Fomento lança programas para resiliência das empresas

O Banco Português de Fomento lançou os dois primeiros Programas de Investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), com uma dotação global de 650 milhões de euros, informou a AHRESP.

Os novos instrumentos financeiros – Programa de Recapitalização Estratégica e Programa Consolidar – têm como objetivo apoiar a solvabilidade e resiliência financeira de empresas nacionais estratégicas e o investimento produtivo, em crescimento e consolidação empresarial, explica a associação hoteleira.

O investimento ao abrigo do Programa de Recapitalização Estratégica contempla a possibilidade de investir a par com investidores privados e pode ser feito através de instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais, adquirindo, no momento do investimento inicial, participações inferiores a 50% do capital social ou dos direitos de voto da empresa investida; e/ou de instrumentos de quase-capital, incluindo obrigações convertíveis ou outros instrumentos híbridos, tais como empréstimos participativos (disponibilização de capital em troca de participação nos resultados da empresa).

No Programa Consolidar o investimento será feito através de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros.

No caso do Programa de Recapitalização Estratégica, as candidaturas deverão ser submetidas pelas empresas para o endereço de e-mail fdcr@bpfomento.pt .

Já no Programa Consolidar, as candidaturas são submetidas pelos intermediários financeiros (Sociedades de Capital de Risco ou Sociedades Gestoras de Capital de Risco). Consulte o Site da AHRESP. https://www.bpfomento.pt/pt/noticias/bpf-lanca-os-dois-primeiros-programas-de-investimento-do-fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/