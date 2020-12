Banco de Voluntariado de VRSA procura novos voluntários

O Banco Local de Voluntariado da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António lançou uma campanha de angariação de novos voluntários, anunciou a autarquia.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou presencialmente na Divisão de Desenvolvimento Social e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

“Neste banco, qualquer indivíduo com alguma disponibilidade de tempo, mas sobretudo com vontade de ajudar de forma livre, não remunerada e responsável pode fazê-lo”, refere a autarquia, em comunicado.

Este Banco Local de Voluntariado foi criado em fevereiro de 2010 e “surge como um espaço dinâmico que, para além de difundir informação e proporcionar formação, possibilita uma articulação contínua e atualizada entre a necessidade de trabalho voluntário e a vontade de exercer voluntariado”.

A iniciativa tem como objetivos promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado, sensibilizar os cidadãos e as organizações para esta prática, divulgar projetos e oportunidades de voluntariado e contribuir para o aprofundamento do conhecimento do voluntariado.

