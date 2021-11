Banda de São Brás de Alportel volta a ter workshop de percussão

Realiza-se no fim de semana de 20 e 21 de Novembro o II Workshop de Percussão da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel.

Este ano, num formato de dois dias, será orientado pelos professores Vasco Ramalho, no dia 20 de Novembro, com especial incidência nos instrumentos de percussão de lâminas, e Tiago Rêgo, no dia 21 de Novembro, num dia dedicado às percussões tradicionais portuguesas e boomwhackers.

Este Workshop tem objetivos pedagógicos e didáticos que visam proporcionar o contacto com diferentes metodologias de aprendizagem musical na percussão e dar a conhecer e introduzir os instrumentos de lâminas da família da percussão (xilofone, marimba e vibrafone), a percussão tradicional portuguesa e os boomwhackers aos alunos participantes e ao público em geral. O Workshop enquadra-se ainda no âmbito das atividades do projeto “A Banda vai à Escola”, que decorre no Agrupamento de Escolas de São Brás de Alportel.

No dia 20 de Novembro o trabalho terminará com um concerto didático (aberto ao público e de entrada livre) pelo grupo Al’Marafado Ensemble e convidados (Mauro Mestre e os participantes do Workshop).

Este grupo tem como formação de base a marimba, a percussão, o oboé e a voz. A fusão improvável destes instrumentos, leva ao público uma nova sonoridade, explorando a música de origem mais tradicional de cantautores como Zeca Afonso, entre outros, o choro e a bossa-nova, invocando também alguns dos grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB).

No dia 21 de Novembro o percussionista Tiago Rêgo dividirá o trabalho entre a exploração da percussão tradicional portuguesa, nomeadamente os bombos, e os boomwhackers, uns divertidos tubos coloridos que ao serem percutidos emitem as notas musicais. No final do dia de workshop realiza-se um concerto didático com Tiago Rêgo e os participantes do workshop, aberto ao público e de entrada livre.

