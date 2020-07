Banda do filme “Variações” atua em Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A banda do filme “Variações”, que retrata a vida do cantor António Variações, sobe ao palco do Parque do Palácio da Galeria de Tavira no dia 24 de julho, pelas 22:00, anunciou a autarquia.

Sérgio Praia é o vocalista e o ator que interpreta António Variações no filme, que juntamente com Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e Armando Teixeira, fazem parte da banda.

“Toma o comprimido”, “Teia”, “Perdi a memória” e “Canção do engate” serão algumas das canções que farão parte do alinhamento do concerto, além do tema inédito “Quero dar nas vistas”, encontrado no espólio de António Variações.

Os bilhetes encontram-se à venda diariamente na Praça da República entre as 19:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria no dia do espetáculo no mesmo horário, além do website www.ticketline.sapo.pt.

As entradas têm um valor de cinco euros, que vai reverter a fazer da aquisição de equipamentos de proteção individual para as instituições de solidariedade social do concelho.

O espaço terá lotação máxima reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingência, devido à pandemia de covid-19.

É obrigatória a aquisição prévia dos bilhetes, o uso de máscara e o cumprimento das regras de segurança definidas.