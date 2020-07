Bandeira azul hasteada em todas as praias do concelho de Loulé

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Depois da Praia do Ancão ter sido palco da cerimónia nacional do primeiro hastear da Bandeira Azul em praia costeira, no passado dia 15 de junho, as restantes praias do concelho de Loulé receberam, esta segunda-feira, o galardão símbolo da qualidade balnear, anunciou o município.

Este momento “constituiu o reconhecimento público do trabalho desenvolvido pelo Município de Loulé desde 1987, ano em que hasteou a primeira Bandeira Azul, e a sua evolução ao longo destes 33 anos”, de acordo com a autarquia, em comunicado.

Em 2020, as 10 praias de Loulé, ou seja, a totalidade da sua zona costeira, são novamente galardoadas com a Bandeira Azul: Vilamoura, Quarteira, Almargem, Forte Novo, Loulé Velho, Vale do Lobo, Garrão Poente, Garrão Nascente, Ancão e Quinta do Lago.

Este ano, sob o lema “De volta ao Mar, Com Atitude de Mudar”, e num contexto excecional que se vive fruto da pandemia do novo coronavírus, o desafio lançado prende-se com a mudança da forma como nos relacionamos com o Mar e com os outros, da forma como usufruímos da praia e da forma como nos comportamos social e ambientalmente.

José Archer, responsável da Associação Bandeira Azul, aquando da cerimónia nacional a 15 de junho, enalteceu o caminho trilhado por Loulé, “um município que tem o pleno das suas zonas balneares com este galardão o que constitui, por si só, a melhor prova do trabalho que foi feito de dedicação, determinação e empenho desta Autarquia, sobretudo numa zona tão sensível como esta da Ria Formosa”. “Entregar um símbolo de confiança a quem nos merece toda a confiança é algo que fazemos com muito gosto!”, adiantou.

De olhos postos nos próximos meses em que se aguarda a vinda dos turistas, após um período difícil de confinamento que atingiu a principal atividade económica da região, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, é da opinião que será fundamental manter uma “cultura do civismo” junto de todos os que visitam as nossas praias,

“Temos que estar vigilantes no que diz respeito à saúde pública mas também contribuir para que a economia funcione e as praias são um bom exemplo disso”, sublinhou.

É por isso que está já no terreno um conjunto de medidas que dão cumprimento às orientações da Direção-Geral de Saúde no que respeita às praias, nomeadamente a garantia do cumprimento da lotação destas zonas, o distanciamento social ou a colocação de dispensadores de álcool-gel à entrada das áreas balneares.

Refira-se que, para além da Bandeira Azul, foram igualmente hasteadas as bandeiras “Praia Acessível” e ColorADD, esta última símbolo de praia inclusiva para daltónicos.