Bandeira Azul hasteada em todas as praias do concelho

A cerimónia do Hastear da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível nas praias do concelho de Silves, teve lugar no dia 28 de junho, e contou com a participação da presidente da Câmara Municipal, Rosa Palma, membros do executivo, entre outras entidades, nomeadamente concessionários.

Para além da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível, hasteadas na Praia dos Pescadores – zona nascente, na Praia de Armação de Pêra junto ao jardim do Minigolfe e à Fortaleza e na Praia Grande Poente, em Pêra, todas as praias do concelho de Silves foram ainda distinguidas pela qualidade da água balnear, recebendo o Galardão “Praia Qualidade de Ouro 2022”, atribuído pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.

O Programa da Bandeira Azul da Europa é uma iniciativa da Federação Europeia de Educação Ambiental (FEE), que pretende elevar a consciencialização dos cidadãos e dos decisores para a proteção do ambiente marinho e incentivar a realização de ações que levem à resolução dos problemas aí existentes. O galardão é atribuído a praias que cumpram uma trintena de critérios de excelência, após um processo de candidatura junto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).