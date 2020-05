Barbeiros e cabeleireiros foram os mais procurados em Silves

No primeiro dia do plano de desconfinamento, com a abertura de alguns ramos de comércio, o movimento em Silves foi reduzido, centrando-se na procura por barbeiros e cabeleireiros.

No centro histórico da cidade as poucas pessoas que por ali circulavam utilizavam, na sua maioria, máscaras para evitar a propagação da COVID-19, apesar de o seu uso só ser obrigatório em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

À porta da barbearia Barradas, três pessoas, com o distanciamento social exigido, aguardavam a sua vez para serem atendidas, embora tivessem feito marcações por telefone.

“Fiz marcação e estou à espera para ser atendido”, disse à agência Lusa um dos clientes da barbearia, enquanto aguarda pela sua vez no passeio do outro lado da rua e distanciado de outras pessoas.

“O medo de contrair a doença é constante, mas penso que com o distanciamento social e com o cumprimento das regras de higiene e segurança por parte de quem presta o serviço, existe maior conforto e confiança”, confidenciou.

Para Paulo Jorge, a abertura de alguns ramos do comércio “é essencial para manter a economia a funcionar e permitir que as pessoas possam usufruir de serviços, como o de cabeleireiro, porque nem todos têm condições e sabem cortar o cabelo em casa”.

O proprietário da barbearia, Ezequiel Barradas, disse que a agenda estava completamente preenchida neste primeiro dia no regresso à atividade depois do levantamento do estado de emergência.

“Estamos a trabalhar apenas com marcações, cumprindo com todas as normas de higienização, e neste regresso ao trabalho temos uma agenda preenchida até ao fim do dia. Temos recusado muitos pedidos para este primeiro dia”, sublinhou.

A poucos metros da barbearia, a cabeleireira Andreia, com máscara e luvas, tem igualmente “o dia completo”, não aceitando “mais marcações”.

“A maioria das pessoas faz marcações por telefone, sendo o serviço para arranjos de cabelo aquele que tem maior procura, porque as pessoas gostam de se sentir bem com elas próprias e também sempre dão um dedo de conversa”, referiu.

Embora no primeiro dia do plano de desconfinamento o trabalho não falte, os dois empresários manifestam alguma apreensão para o futuro: “Estamos na expectativa, porque não sabemos como é que as coisas vão ser no futuro, verificando-se igualmente alguma apreensão e medo do novo coronavírus nas pessoas que nos procuram”.

Por outro lado, o proprietário do talho Azul, Gregório Cabrita, que manteve o estabelecimento sempre em funcionamento, referiu que o movimento reduzido de pessoas no centro de Silves “é idêntico ao dos dias em que vigorava o estado de emergência”.

“Hoje não há um movimento superior ao de outros dias”, disse o empresário e cortador, enquanto atendia um cliente à porta do seu estabelecimento, mantendo o distanciamento de segurança.

Também Bruno Oliveira, empresário do ramo da restauração com um estabelecimento no centro da cidade, considera que “o movimento é semelhante ao de outros dias, desde há um mês e meio”.

“No domingo verificou-se um maior movimento de pessoas, mas hoje está bastante reduzido”, referiu o empresário que mantém o snack-bar Pão de Forma aberto, com serviço de refeições para fora.