Barmen do Algarve destacam-se no Concurso Nacional de Cocktails

Com o apoio do Município de Albufeira, a Associação Barmen do Algarve, sedeada naquele concelho, participou no passado fim-de-semana no Concurso Nacional de Cocktails, que se realizou na Madeira, e obteve várias posições de destaque na competição, anunciou a Câmara de Albufeira.

O concurso contou com 30 barmen das vertentes Clássica e “Flair Tending” das Associações Barmen do Algarve, do Estoril e Madeira. A equipa algarvia alcançou lugares de destaque, como é o caso de Jorge Coelho, que se sagrou Campeão Nacional pela quarta vez. O segundo e terceiro lugares também foram conquistados por barmen algarvios, Carlos Santos e Frederick Reizinho, respetivamente, todos na vertente de ‘Flair Tending’.

‘Flair bartender’ é a prática de ‘barmen’ para entreter clientes, hóspedes ou público, com a manipulação de ferramentas de bar e garrafas de bebidas alcoólicas de maneiras complicadas e deslumbrantes. A par da performance, o barman tem também que saber fazer misturas surpreendentes, ao mesmo tempo que exibe habilidades muito próximas do malabarismo.

No próximo ano o Concurso Nacional irá ter lugar em Albufeira, entre os dias 1 e 3 de Abril.

Entretanto, destaca-se que está a decorrer, desde o passado dia 17 e até 1 de outubro, o “Albufeira Cocktail Festival”, um evento organizado em parceria pela Associação Barmen do Algarve e pela Associação Comercial de Albufeira, que conta com o apoio do Município de Albufeira, sendo um dos objetivos o de dinamizar o final da temporada do Verão de 2021.

Ao longo dos 17 dias do evento estão a ser realizados vários espetáculos de rua e, entre outras atividades, um Road Show, com cerca de uma dezena de animadores, que não deixam indiferentes todos os que passam pela baixa da cidade ou pela Avenida Sá Carneiro.

