Basquetebol: Portimonense e Imortal sagram-se campeões regionais

O 5 ideal da competição

Realizaram-se em Faro, no último fim de semana, as fases finais dos campeonatos regionais da Associação de Basquetebol do Algarve. Perante o muito público que assistiu aos jogos nos pavilhões do SC Farense e Municipal da Penha, as equipas do Portimonense SC (sub 19 femininos) e do Imortal B.C. (sub 18 masculinos) sagraram-se campeãs regionais nos respetivos escalões.

Classificações Finais:

SUB 19 Femininos (1.º ao 4.º Lugar): Portimonense SC, SC Farense, ACD Ferragudo, Imortal BC.

SUB 18 Masculinos (1.º ao 4.º Lugar): Imortal BC, Ginásio C. Olhanense “Rest. Prazeres”, “Os Bonjoanenses”, Portimonense SC.

Prémios Individuais:

SUB 18 MASCULINOS

5 IDEAL:

– Rúben Ferreira (Imortal BC);

– Diogo Soares (Imortal BC);

– Rodrigo Cristo (Imortal BC);

– Filip Gewert (Imortal BC);

– Ivan Mutombene (Portimonense SC)

MVP: Rúben Ferreira (Imortal Basket Club)

SUB 19 FEMININOS

5 IDEAL:

– Inês Pacheco (Portimonense SC)

– Rita Morais (SC Farense);

– Beatriz Polici (ACD Ferragudo);

– Fatumata Baldé (Portimonense SC);

– Inês Alcaide (Portimonense SC).

MVP: Inês Pacheco (Portimonense Sporting Clube)