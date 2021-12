O Bloco de Esquerda no Algarve, através do seu Secretariado e em representação da Comissão Coordenadora Distrital, lamenta o falecimento de Fernando Reis, diretor do Jornal do Algarve.

O Partido sublinha que Fernando Reis foi “uma referência no jornalismo na região durante quase quatro décadas”.

O Bloco de Esquerda Algarve endereça as suas mais sentidas condolências a toda a sua família, colegas de trabalho e amigos.

