BE/Algarve quer subsídio de risco para bombeiros ainda este ano

O cabeça de lista do círculo de Faro do Bloco de Esquerda para as eleições legislativas, José Gusmão, defendeu esta semana a extensão do subsídio de risco para os bombeiros, anunciou o partido.

“É incompreensível que profissionais que todos os anos arriscam a vida e a saúde a proteger o nosso território não beneficiem de um subsídio precisamente criado para compensar este tipo de atividades”, referiu o candidato do BE/Algarve durante uma visita ao Quartel de Bombeiros de Vila do Bispo.

Durante a visita, foram apresentados vários problemas da associação, como as dificuldades financeiras, logísticas e de formação.

Os operacionais destacaram ainda a necessidade de ser realizado um trabalho preventivo ao nível da saúde mental dos seus membros, “que estão sujeitos a níveis elevadíssimos de pressão”.

Nesta visita participou também o deputado e mandatário João Vasconcelos, o deputado municipal de Vila do Bispo, Luís Costa e outros ativistas do concelho.