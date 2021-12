BE/Algarve reúne com Plataforma Água Sustentável

O Bloco de Esquerda do Algarve esteve reunido no dia 17 de dezembro com a Plataforma Água Sustentável, onde foram debatidos estudos sobre a degradação dos recursos aquíferos da região, o nível das barragens e os índices pluviométricos, anunciou o partido.

O partido está contra o aumento dos preços da água potável no Algarve“ao mesmo tempo que avultados investimentos públicos serão canalizados para financiar formas de agricultura insustentáveis” como o Transvase do Guadiana e outros projetos de dessalinização.

“Estes projetos colocariam os cidadãos a pagar duas vezes as consequências da agricultura intensiva: através de água para consumo mais cara e através do desvio de fundos públicos para a manutenção de uma agricultura insustentável em vez da sua transformação”, refere o BE em comunicado.

Para o partido, para resolver o problema da água na região é necessário “apostar numa agricultura que se baseie numa utilização responsável e sustentável de todos os recursos comuns, a começar pela água, na criação de emprego de qualidade e na orientação para a soberania alimentar e distribuição de proximidade”.

