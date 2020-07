BE denuncia despedimento de trabalhadores hoteleiros por terem assistido a plenário

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda denunciou esta sexta-feira que que no passado dia 30 de junho terão sido despedidos vários trabalhadores do empreendimento turístico Praia da Lota Resort, localizado na Manta Rota, Vila Nova de Cacela, por terem assistido a um plenário sindical.

O plenário sindical em causa, convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, tinha como ordem de trabalhos propostas para melhorar os salários e as condições de trabalhos dos trabalhadores do Praia da Lota Resort. Depois do plenário terminar a direção do empreendimento chamou os trabalhadores, um a um, informando-os que os seus contratos não seriam renovados por terem participado no plenário sindical.

“Uma das trabalhadoras que tinha sido contratada no dia 3 de junho e que ainda se encontrava no período experimental, foi imediatamente despedida. Este contrato tinha sido firmado devido à época alta, um período em que o número de empregadas de quartos se revela insuficiente para fazer face a todo o trabalho que é necessário dar resposta”, afirma o BE.

Para o Bloco de Esquerda trata-se de “uma situação inaceitável e de vivo repúdio a atitude da entidade patronal do Praia da Lota Resort para com os seus trabalhadores”.

“Esta atitude de repressão patronal, o que representa uma violação dos direitos dos trabalhadores, configura um atentado ao direito de liberdade sindical, direito que se encontra consagrado no Código do Trabalho e na Constituição da República Portuguesa”, afirma o comunicado do Bloco.

“Importa, com urgência, que seja reposta a normalidade no Praia da Lota Resort para com os trabalhadores, devendo o Governo intervir através da Autoridade das Condições de Trabalho e de outras entidades caso se afigure necessário, de acordo com as normas de um Estado de direito democrático”, cujo grupo parlamentar fez várias perguntas ao Governo sobre a matéria.