BE exige remoção de amianto na escola “Manuel Teixeira Gomes”

Foi aprovado na Assembleia da República, um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visa a requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão.



Segundo o Bloco, a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, sede do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, comporta atualmente cerca de 1.200 alunos, mais de 200 professores e algumas dezenas de funcionários administrativos e assistentes operacionais.

Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes

Em comunicado o partido regista que a mesma escola, com as atuais instalações, data de 1983, não tendo beneficiado de qualquer requalificação de fundo, existindo coberturas de amianto, “o que representa um perigo para a saúde pública de alunos, professores e restante comunidade escolar”, sublinha.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda lembra que visitou em novembro de 2019, a referida escola secundária, e constatou a existência de coberturas de amianto e fissuras no Bloco B, pelo que chegou a questionar o Governo sobre esta situação e solicitado uma intervenção urgente na escola. “Sucede que, desde final do ano passado, nunca mais avançou nada”, lamentam os parlamentares, propondo à Assembleia da República que recomende ao Governo para que proceda, com urgência, à requalificação e modernização da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

