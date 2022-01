BE: Marisa Matias junta-se a José Gusmão para falar da água

A eurodeputada Marisa Matias esteve esta semana no Algarve junto do candidato do Bloco de Esquerda pelo círculo de Faro, José Gusmão, onde debateram os problemas da água na região.

O BE considera assim que os recursos aquíferos da região estão numa “catástrofe iminente” e defende uma agricultura mais sustentável, além de investimento em infraestruturas que permitam um melhor aproveitamento da água potável e não potável.

Os bloquistas visitaram as Fontes de Estômbar e demonstraram-se preocupados com a situação do aquífero de Querença-Silves, cuja falta de água nas fontes é visível, segundo o comunicado.

“A recarga insuficiente do aquífero, os riscos de contaminação e intrusão salina obrigam a medidas corajosas na regulação da atividade agrícola, nomeadamente a limitação da agricultura super intensiva e numa contenção do desperdício da água”, explica o partido.

Por outro lado, o Bloco de Esquerda (BE) rejeita o aumento do preço da água para consumo humano por ser “injusto e ineficaz”.