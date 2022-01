BE quer mais apoios e emprego para pessoas com deficiência

O candidato do Bloco de Esquerda do círculo de Faro às eleições legislativas, José Gusmão, defendeu na terça-feira “a importância de multiplicar estruturas de apoio a pessoas com deficiência, que se desenvolvam no espírito do projeto da vida independente”, anunciou o partido.

José Gusmão visitou a Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA) em Albufeira, onde discutiu com os seus responsáveis acerca da importância dos apoios públicos a este tipo de estruturas, desde as autarquias até à Segurança Social.

O trabalho da APEXA abrange oito concelhos algarvios, com quatro estruturas, prestando apoio a centenas de pessoas com vários tipos de deficiências.

Em cima da mesa esteve também a questão do emprego de pessoas com deficiência, com os responsáveis pela associação a destacar a importância de “complementar as políticas de quotas no emprego com uma formação mais adequada para os empregadores”.

“Essa formação é imprescindível para conseguir a plena integração das pessoas com deficiência no local de trabalho”, refere o partido em comunicado.

Foi ainda discutida a importância de existir uma política sistemática de inclusão das associações de pessoas com deficiência nas decisões das entidades públicas, através de uma auscultação prévia que “pode contribuir para evitar os constantes erros que continuam a ser cometidos desnecessariamente, desde a acessibilidade até às barreiras culturais e organizativas”.