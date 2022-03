Benfica multado por comportamento dos adeptos em Portimão

O Benfica foi multado em 10.840 euros pelo arremesso de tochas e mau comportamento dos seus adeptos durante o jogo com o Portimonense, no sábado, anunciou o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o mapa de castigos divulgado, os ‘encarnados’ vão pagar 7.650 euros pelo “arremesso de objetos com reflexo no jogo” da 25.ª jornada da I Liga, que teve de ser interrompido aos 31 minutos, quando foram lançadas “tochas e engenhos pirotécnicos” para o relvado do Estádio de Portimão.

O encontro sofreu uma “suspensão temporária” 10 minutos, segundo o relatório do árbitro, sendo que, a este respeito, o Benfica argumentou no sentido de o mesmo ter sido “interrompido (apenas) por 08 minutos e 24 segundos”.

Ainda segundo o relatório do árbitro e do delegado da Liga, “deflagraram (…) nove tochas” de um local “exclusivamente reservado e ocupado” por adeptos benfiquistas.

O clube da Luz foi igualmente sancionado com 3.190 euros, por “comportamento incorreto do público”, neste caso no início da segunda parte, quando “deflagraram dois potes de fumos, um flash light, dois petardos (…)” na bancada reservada a adeptos do Benfica, apesar destes atos “não interferirem com o normal desenrolar do jogo”.

O Benfica venceu por 2-1 na visita ao Portimonense, no sábado, com golos de Grimaldo e Gonçalo Ramos, depois de Welinton Júnior ter adiantado os algarvios.