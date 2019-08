Benfica vence torneio internacional de futsal em Portimão

O Benfica conquistou ontem a Internacional Masters de futsal, ao golear por 5-0 os espanhóis do Inter Mosvistar, do português Ricardinho, no quarto e último encontro do torneio de pré-temporada.

Os campeões nacionais chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao golo apontado aos 19 minutos, por Miguel Ângelo. A vantagem dos “encarnados” aumentou no segundo tempo com dois golos de Fernandinho, aos 28 e 37 minutos e, pelo meio, Robinho fez o terceiro, aos 37, e Chaguinha concluiu, aos 40.

No terceiro jogo, o Sporting reeditou a última final europeia, com o Kayrat Almaty, do Cazaquistão, vencida novamente pelo Sporting, por 3-0, com o Taynan a marcar os dois primeiros golos à ex-equipa, aos 16 e 29 minutos, e Léo a fechar o resultado, aos 30.

No desempate por grandes penalidades, os “leões” levaram a melhor com três golos contra apenas um do conjunto cazaque.

Com a vitória (3-1) no sábado diante do Kayrat, o Benfica terminou a competição com seis pontos, enquanto o Sporting, que já tinha empatado (3-3) com o Inter Movistar, concluiu com quatro.