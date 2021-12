“Bezaranha” passou pelo Algarve e deixou marcas na cultura regional

Com o mote “Há ventos que vêm por bem”, realizaram-se 180 iniciativas culturais e mais de 20 itinerâncias entre municípios. Feitas as contas, o projeto Bezaranha permitiu apoiar 700 profissionais da área da cultura e chegou a milhares de pessoas presencialmente e através das plataformas digitais.

O projeto recreativo “Bezaranha” decorreu entre abril e dezembro deste ano, com uma programação que incluiu um conjunto de iniciativas e eventos culturais que chegaram a todos os concelhos algarvios. Essa abrangência territorial permitiu apoiar os artistas locais, cumprindo, assim, um dos principais objetivos da iniciativa. Segundo a organização, estas ações foram “um vendaval, uma expressão popular para “bezaranha”, que trouxe ânimo ao setor cultural da região”.

Esta foi a primeira vez que um modelo de programação cultural em rede juntou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), os 16 municípios e a Direção Regional de Cultura, que num contexto social e económico singular, reconheceram a necessidade de concretizar um projeto conjunto na área da cultura.

Para além do apoio aos artistas locais, a construção da programação assentou nos seguintes pilares: potenciar o património natural e edificado (monumentos, locais históricos e emblemáticos) do Algarve; realizar pelo menos 60% dos eventos ao ar livre e concretizar itinerâncias entre municípios.

O Presidente da AMAL, António Pina, considera que “este foi na realidade um primeiro passo e um passo importante nesta área”. A pensar no futuro, António Pina deseja “que o próximo Programa Operacional traga mais recursos para podermos continuar a apoiar o setor cultural da nossa região”.

O evento que marcará o final deste “vendaval” está previsto para o próximo dia 23 de dezembro, quinta-feira, em Aljezur. Trata-se da iniciativa “Por Entre Saberes e Sabores Vicentinos”, com destaque para a confeção da tradicional “Couvada de Aljezur”, que antigamente era degustada nas mesas do concelho durante a quadra festiva. A acompanhar esta confeção estará a acordeonista Rita Melo. O evento será gravado e transmitido posteriormente no Facebook do Bezaranha e do município de Aljezur.

