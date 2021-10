Bezaranha promove passeio no Pontal da Carrapateira

O programa cultural Bezaranha está a promover um passeio no Pontal da Carrapateira, no concelho de Aljezur, no dia 8 de outubro pelas 09:00, anunciou a autarquia.

O ponto de encontro é no parque de estacionamento da praia da Bordeira/Carrapateira, partindo depois até ao Museu do Mar e da Terra, ao longo de cinco quilómetros.

“Ao longo de 5 km, deixe-se vislumbrar pela paisagem arrebatadora, que serpenteia as escarpas e falésias do Pontal considerado por muitos um ex-líbris da natureza e observe a fauna e flora circundante pautada pelas cores e cheiros das espécies atouques que ali ganham vida”, refere a autarquia em comunicado.

No museu, os participantes são convidados a degustar uma cataplana com sabor a terra e mar, ao lado de peças etnográficas e fotografias antigas.

Posteriormente, irá decorrer um workshop em “talha de madeira”, ao som das atuações de Telma, Esmeraldino e Zélia Viana.

