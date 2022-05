Bia Ferreira em concerto na apresentação do cartaz do MED

A brasileira Bia Ferreira vai atuar no Cineteatro Louletano, em Loulé, no dia 29 de maio pelas 17:00, na sessão de apresentação do cartaz final do festival MED, que decorre de 30 de junho a 3 de julho na zona histórica da cidade, anunciou a autarquia.

Durante a sessão será ainda apresentada a programação cultural de outras áreas como cinema, literatura, poesia, artes plásticas ou teatro.

A organização irá ainda abordar o seu posicionamento sobre as causas em que o festival está implicado, nomeadamente ao nível da defesa ambiental, das alterações climáticas e da equidade de géneros na indústria musical.

Em relação à equidade de géneros na indústria musical, esta matéria estará presente neste espetáculo, uma vez que Bia Ferreira é uma das vozes que acompanha e defende a comunidade LGBTQl+, racismo e xenofobia há 20 anos.

A artista é também a primeira artista confirmada para a edição do festival MED de 2023.

Os bilhetes para a apresentação oficial da edição deste ano do festival estão à venda por um preço de cinco euros e podem ser adquiridos na Bilheteira Online ou no Cineteatro Louletano.