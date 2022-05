Biblioteca de Faro assinala os 20 anos da independência de Timor-Leste

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa vai assinalar o 20º aniversário da independência de Timor-Leste, com uma sessão que contará com a presença de representantes da embaixada timorense e uma conferência a cargo de João Luís Gonçalves, a realizar no dia 12 de maio (quinta-feira), pelas 18:00, no Auditório, anunciou aquele espaço.

Em 20 de maio de 2002, a antiga colónia portuguesa, chegou à independência, depois de graves dissensões civis e de duas décadas de ocupação indonésia.

João Luís Gonçalves é atualmente Procurador da República na comarca de Faro, e um profundo conhecedor da realidade timorense, tendo participado nas seguintes missões das Nações Unidas, em Timor-Leste: em setembro de 2001, em Díli, Timor-Leste, colaborou num curso de formação judiciária para magistrados e defensores públicos.

Foi Procurador Mentor em Díli, no âmbito do UNDP (United Nations Development Programme), a partir de 20 de maio de 2002; de setembro de 2002 a junho de 2003, foi Procurador Internacional pela UNMISET (Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste), no departamento de Serious Crime que investigou os crimes contra a humanidade dos massacres das milícias praticados em 1999.

Até ao dia 28 de maio, estará patente uma exposição bibliográfica sobre a história e a realidade cultural, social e económica de Timor Leste, que integra a Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa.