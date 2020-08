Biblioteca de Faro inicia Serviço Educativo com Leituras em Movimento

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa vai iniciar, nos dias 24 e 25 de setembro, as atividades do Serviço Educativo, com a apresentação do programa para 2020/2021 e a realização de duas iniciativas dinamizadas por Virgínia Millefiori, no Auditório da Biblioteca.

Leituras em Movimento, no dia 24 de Setembro, entre as 16:00 e as 17:30, será a sessão de apresentação do plano de atividades do Serviço Educativo para 2020/2021, dirigida a todos educadores, professores e agentes educativos do concelho de Faro, com entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia.

No dia 25, das 10:00 às 13:00, terá lugar uma ação de formação Conto Contigo de Mão Dada com o Livro, por Virgínia Millefiori, que se desenrolará em torno de duas questões centrais: o que contar e como contar, destinada a educadores, professores e outros agentes educativos, tem inscrição prévia gratuita, conferindo-se Certificado de Participação.

No mesmo dia, pelas 17:30, Virgínia Millefiori, «nome transformado em conto», da professora de Português, Virgínia Sá Pereira, dinamizará a sessão de narração oral Sortido de Contos. O repertório escolhido varia atendendo «à época do ano, aos tempos que se vivem, às histórias que quer sair, ao que o público quer ouvir». A sessão tem como público alvo as famílias e terá entrada gratuita, com lotação reduzida de público, requerendo inscrição prévia.