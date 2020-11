Biblioteca de Olhão acolhe exposição de André Garcia Pimenta

A Biblioteca Municipal José Mariano Gago, em Olhão, tem patente até 19 de dezembro a exposição “Museu do Papel em Movimento”, da autoria de André Garcia Pimenta, anunciou a autarquia.

Nesta exposição, os visitantes podem observar exemplares de livros desde a sua origem, no seculo XIX até à contemporaneidade, além do processo de produção de um pop-up com folhas impressas e os cortantes utilizados na fabricação.

No dia da abertura da exposição, foi ministrada pelo autor uma oficina pop-up para adultos, onde foi referida a história dos livros mecânicos, desde as suas origens à contemporaneidade.

Os participantes foram desafiados a explorar a prática dos principais mecanismos presentes nos pop-ups e criaram o seu próprio modelo com os conhecimentos adquiridos.

André Garcia Pimenta é um autor português de livros mecânicos e autómatas de papel, formado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e em Design pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

O projeto “Museu do Papel em Movimento” nasceu em 2018 com o objetivo de promover o conhecimento, a divulgação e a fruição dos brinquedos de papel com movimento e mecanismos.

A exposição pode ser visitada às segundas-feiras e sábados entre as 13:00 e as 18:30 e de terça a sexta-feira das 10:00 às 18:30.