Biblioteca de Tavira apresenta guia prático para plantar uma árvore

No âmbito do projeto Encontro com Autores realiza-se, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, no dia 23 de novembro, pelas 18h00, a apresentação do livro “Vamos Plantar uma Árvore – guia prático da natureza” da autoria de Avani Ancok.

“Aparentemente, toda a gente sabe plantar uma árvore, mas quando chega o momento de o fazer nem sempre é claro como proceder. Este livro para todas as idades ensina em vários passos a plantar árvores. Se queres descobrir curiosidades sobre a vida misteriosa das árvores, aprender como criar viveiros com materiais reciclados e reflorestar com uma receita de sementes este guia da natureza vai ser o teu melhor amigo”.

Avani Ancok é Earth Protect, Embaixadora do Fórum Terra, do Stop Ecocídio e da ONG Vive Mar proteção das tartarugas marinhas. Ecologista de coração, jornalista de formação. Avani quer ver reconhecidos os direitos da natureza e das árvores, em Portugal. O seu sonho é organizar o dia em que o mundo pára e todos os seres humanos plantam uma árvore ao mesmo tempo.

