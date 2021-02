Biblioteca Escolar de Alcoutim produz vídeo sobre Martim Longo

A equipa da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Alcoutim produziu um novo vídeo promocional da freguesia de Martim Longo, em colaboração com alunos do 9.º ano de escolaridade, anunciou a direção escolar.

O vídeo de apresentação de Martim Longo está disponível em português e inglês, através do Youtube e no blog da biblioteca.

“A realização deste produto multimédia visa simultaneamente promover a literacia dos media assim como o património local do concelho de Alcoutim, valorizando a memória na construção do futuro”, refere a diretora do Agrupamento de Escolas de Alcoutim, Paula Bento, em comunicado.

