Biblioteca Municipal de Albufeira comemora 17 anos com atividades

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, festeja o seu 17.º aniversário na sexta-feira, dia 17 de dezembro. Os festejos prologam-se durante o fim de semana e incluem poesia, música, histórias e até bolo, adiantou o município.

Para assinalar a efeméride, na sexta-feira, pelas 19:15, Ana Sofia Brito apresenta o livro “Em breve, meu amor”, o qual reúne textos que vão da prosa à poesia, ao que se seguirá um beberete e um concerto por Ricardo Anastácio.

No dia seguinte, o programa é vocacionado para os mais novos. Às 15:00 começa “Bolinha de Música”, uma iniciativa com histórias musicadas para toda a família, destinada a crianças dos 4 aos 10 anos de idade. Uma hora depois, apagam-se as velas do bolo de aniversário.

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge possui mais de 13 mil leitores inscritos e por mês, em média, são feitos cerca de 450 empréstimos, entre livros, filmes e Cd’s de música.

A Biblioteca Municipal foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 2004. Desde a década de 90 que a Biblioteca Municipal existia no Beco do Sol, espaço que depois deu lugar ao Arquivo Histórico. Posteriormente, foi-lhe atribuído nome de Lídia Jorge, a 7 de outubro de 2009.

