Biblioteca Municipal de Faro dedica junho aos refugiados

A Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro, vai dedicar o mês de junho aos refugiados, uma vez que o seu dia mundial celebra-se a 20, anunciou a autarquia.

“É uma ocasião para promover empatia e compreensão em torno desta situação e reconhecer a resiliência das pessoas refugiadas na reconstrução de suas vidas”, refere o município em comunicado.

A 21 de junho, pelas 17:30, vai decorrer uma tertúlia do projeto “Biblioteca Social – Humaniza-te”, que vai refletir sobre a necessidade de compreender, aceitar e integrar famílias refugiadas que procuram proteção.

Estarão presentes o “Projeto Grupos ABC | Apoio a crianças refugiadas e seus cuidadores” e ainda o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Algarve (CNAIM Algarve).

Já no âmbito da rúbrica “Quintas de Inclusão”, todas as quintas-feiras do mês de junho contaráo com sessões com a história “A Viagem”, para as escolas do primeiro ciclo do concelho de Faro, sendo também contada no dia 25 de junho, nos “Sábados em Família”.

Todas as atividades conta com inscrição prévia através do e-mail [email protected]

Durante todo o mês decorre ainda a campanha nacional “Livros pela Paz”, com a recolha de obras que serão posteriormente encaminhadas para a Associação dos Ucranianos em Portugal e, de seguida, para a Ucrânia no primeiro dia de paz.