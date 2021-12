Biblioteca Municipal de Faro promove oficina de micro contos

A Biblioteca Municipal de Faro está a promover uma oficina de micro contos, que vai decorrer a 14 de dezembro, entre as 14:00 e as 17:00 com Fernando Guerreiro.

Esta oficina tem como objetivo “descomplicar a escrita de narrativas” através de exercícios e jogos de escrita, onde “é estimulada a imaginação e são mostradas várias formas de despoletar e desbloquear a criação literária”, segundo o comunicado da biblioteca.

“Recorrendo a exercícios de interação e partilha entre todos os formandos, haverá um estímulo à criação literária e no final todos se sentirão capazes de escrever e contar uma história em poucas palavras. A análise de textos de vários autores de micro ficção irá permitir aos formandos compreender o formato e as técnicas para criar textos e narrar histórias”, acrescenta a Biblioteca Municipal de Faro.

Com uma carga horário de 180 minutos, esta iniciativa tem como regras sanitárias o uso obrigatório de máscara, desinfeção de mãos à entrada, manutenção da distância social e a apresentação de certificado digital ou teste PCR negativo com validade de 48 horas.

