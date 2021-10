Biblioteca Municipal de Lagos celebra 30 anos com vários eventos

A Biblioteca Municipal de Lagos Júlio Dantas vai comemorar 30 anos e vai assinalar a data com vários eventos ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, anunciou a autarquia.

Teatro, música, narração oral, encontros literários, apresentações de livros, oficinas e palestras serão algumas das atividades que fazem parte da programação, que também serão promovidas nas escolas do concelho e junto do público em geral.

Esta biblioteca foi inaugurada a 1 de novembro de 1991 e “tem tido um papel fundamental na difusão da informação e cultura em Lagos, garantindo o acesso às mesmas”, segundo o comunicado.

“A sua presença na comunidade tem sido também marcada pelo dinamismo das iniciativas que promove em torno do livro e da leitura, entre outras formas de cultura e arte, colaborando com outras entidades como escolas, bibliotecas, associações culturais e recreativas e particulares”, acrescenta a autarquia.

Além do foco na literatura, esta comemoração vai também destacar-se com espetáculos de música e dança, “uma forma de dignificar um espaço que é de toda a comunidade, habituado a este tipo de interação com os vários públicos”.

Todas as iniciativas serão gratuitas mas com inscrições obrigatórias devido à lotação dos espaços, que podem ser feitas através do telefone 282 767 816, da página de Facebook da biblioteca ou do e-mail biblioteca@cm-lagos.pt.

PUB