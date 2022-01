Biblioteca Municipal de Portimão discute violência doméstica

A Biblioteca Municipal de Portimão vai abordar o tema da violência doméstica através da apresentação do livro "Murro no estômago", de Paulo Pereira, no dia 15 de janeiro pelas 15:00, anunciou a autarquia.

Esta obra do jornalista que será apresentada na biblioteca reúne histórias de vítimas de violência doméstica, com o selo da Ego Editora e com o apoio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com o objetivo de “apelar à ação, para que todos saibamos como poderemos ajudar”, segundo o comunicado da autarquia.

O livro reúne “relatos emocionantes, duros e crus na primeira pessoa; exemplos deixados com a esperança de que a história de quem os lê possa ser diferente”.

A estas histórias vão juntar-se os testemunhos de profissionais que combatem este problema.

Paulo Jorge Pereira nasceu em Lisboa em 1970 e foi jornalista em empresas como A Bola, Record, Diário Económico, Jornal Económico e Contacto, tendo publicado ainda o romance “Filhos da Primavera Árabe”.