Biblioteca Municipal dinamiza projeto ‘Letras ao Sol’ nos próximos meses

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, através do Serviço Educativo – Espaço Infantojuvenil, dinamiza, durante os meses de julho e agosto, às terças e quintas-feiras, entre as 10:30 e as 15:00, o projeto ‘Letras ao Sol’.

O objetivo passa por incentivar os mais novos à leitura, um processo cognitivo que pode revelar-se prazeroso, divertido e potenciador de novas aprendizagens.

Através de atividades de promoção do livro, de autores nacionais e estrangeiros, serão dinamizadas histórias divertidas para crianças, entre os cinco e os 10 anos, recorrendo a temas que ajudam à reflexão, descoberta e partilha de opiniões (emoções, valores, sentimentos, direitos humanos, nacionalidades, cinco sentidos, educação ambiental).

Ler e ouvir histórias, explorar músicas, brincar, através de frases ou palavras, serão possibilidades para potenciar o desenvolvimento na área da leitura e escrita, incentivando a criatividade de cada um e desconstruindo a ideia de que “ler é sempre uma obrigação, é chato e monótono”.

As inscrições deverão ser efetuadas para o e-mail [email protected] até à sexta-feira anterior à semana da atividade.