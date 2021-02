Bibliotecas do Algarve dizem que estão a privilegiar serviços digitais

As Bibliotecas do Algarve, apesar de encerrarem as portas, “estão a privilegiar os contactos e serviços digitais, com oferta de serviços online – hora do conto, clubes de leitura, e encontros com autores via plataformas digitais”, anunciou a BIBAL- Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve.

Continuam contactáveis por telefone e correio eletrónico, respondendo às questões que são colocadas. Garantem o acesso à consulta dos catálogos, fazendo sugestões de leitura, agendando entregas e devoluções, permitindo o acesso aos livros, e algumas até levando livros a casa.

Este tipo de serviço cumpre as exigências impostas pela DGS (Direção-Geral de Saúde), nomeadamente o distanciamento social e a higienização de toda a documentação.

A carta aberta enviada pela BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas,

Profissionais da Informação e Documentação, lembra que num momento em que o acesso a meios digitais é fundamental, são as Bibliotecas que fornecem equipamentos e um serviço gratuito de acesso à informação, à leitura e à Internet sem fios.

Na sequência de dois inquéritos feitos pela DGLAB (Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas), ficou demonstrado que a atual situação de pandemia realçou a necessidade de apostar mais nos serviços online das bibliotecas públicas, no reforço de meios humanos e tecnológicos e no fortalecimento das competências digitais.

