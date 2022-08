Bike Stations instaladas em quatro pontos de Aljezur

Quatro bike stations foram instaladas em quatro pontos diferentes do concelho de Aljezur, constituídas por uma estrutura de plástico 100% reciclado, anunciou a autarquia.

Os locais estratégicos escolhidos localizam-se em Odeceixe, Rogil, Aljezur e Carrapateira e destinam-se ao serviço e manutenção de bicicletas.

Este equipamento é considerado “indispensável” para Câmara Municipal de Aljezur “não só para quem pratica cicloturismo, mas também para quem usa a bicicleta como meio de transporte ou lazer, proporcionando todos os serviços necessários para a manutenção de bicicletas, designadamente, a troca de pneus, a reparação de travões, a troca da corrente, entre outras”.

Esta iniciativa está inserida na política de mobilidade sustentável do município e na promoção da utilização de meios de mobilidade suave, com o objetivo de “promover o uso de meios de locomoção alternativos e amigos do ambiente e que, além de permitirem uma redução nas emissões de CO2, possibilitam estimular a prática da atividade física e desportiva, contribuindo assim para o bem-estar e desenvolvimento saudável das populações”, segundo o comunicado.