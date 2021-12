Bispo do Algarve centra a sua mensagem de Natal nos imigrantes

A pandemia, a pobreza e a necessidade de acolhimento aos imigrantes são notas dominantes de grande parte das mensagens de Natal dos bispos católicos portugueses já conhecidas. D. Manuel Neto Quintas, o Bispo do Algarve, com os migrantes e refugiados na mente, apelou à construção de “pontes no acolhimento de quem é diferente”.

“Celebrar o Natal deve constituir para todos uma oportunidade para assumir a decisão de abater toda a espécie de muros, unir margens, comunicar, construir pontes, estabelecer uma relação com quem é diferente de nós, pela língua, cultura, religião… acolher e partilhar realidades novas, construir a fraternidade em todas as direções”, escreveu D. Manuel Neto Quintas, na sua mensagem de Natal.

No texto, o prelado que lidera uma diocese onde, ao longo dos últimos meses, se verificaram alguns casos de chegada de imigrantes ilegais em embarcações precárias oriundos do norte de África, lembrou que famílias inteiras procuram “um lugar onde viver em paz”, arriscando a vida, e pede acolhimento para os que “fogem da guerra e da fome” ou têm de deixar a sua própria terra “por causa de discriminações, perseguições, pobreza e degradação ambiental”.

