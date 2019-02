Bispo do Algarve pede mais catequistas

Segundo a agência ECCLESIA, o bispo diocesano do Algarve, D. Manuel Quintas, lamentou que haja “bastantes paróquias onde não há catequese” porque “não há crianças” e noutras existam crianças sem “catequese nem há catequistas”.

O bispo do Algarve sugeriu aos catequistas que no final de cada encontro respondam a duas perguntas de reflexão: “Nesta catequese que eu fiz com o grupo, encontrei-me verdadeiramente com a pessoa de Cristo? Proporcionei esse encontro àqueles a quem me dirigi?”

O padre espiritano Paulinus Anyabuoke apresentou uma reflexão ‘Igreja em Missão’; o sacerdote da Congregação dos Missionários do Espírito Santo regressou este ano pastoral ao Algarve onde está ao serviço das paróquias de São Brás de Alportel e Santa Catarina da Fonte do Bispo.

O presidente da Câmara de São Brás de Alportel partilhou uma “palavra de agradecimento” aos catequistas “pela missão, pelo trabalho que fazem com as crianças e jovens”.

Vítor Guerreiro destacou o “papel importante” destes agentes pastorais “na educação e na construção de uma sociedade melhor, mais solidária e mais justa”, contribuindo para a edificação de valores como a “igualdade” e a “integração”.

O Dia Diocesano do Catequista foi organizado pelo Sector da Catequese da Infância e Adolescência do Algarve, em colaboração com a paróquia local, e no encontro foram entregues os certificados de participação do Curso de Iniciação de Catequista de 2018

O bispo do Algarve afirmou que a vocação dos cristãos “não é a do medo nem a da mediocridade”, mas “da coragem, da audácia”, falando a 300 catequistas que celebraram o seu dia diocesano, em São Brás de Alportel.

“Não nascemos para uma vocação de mediocridade, mas de santidade que é totalmente o contrário”, disse D. Manuel Quintas, realçando que a vocação dos cristãos é “da coragem, da audácia, própria de quem se deixa conduzir pelo Espírito”.

A Diocese do Algarve conta com mais de 900 catequistas na “formação de mais de 9 mil crianças e adolescentes”, em cerca de 80 paróquias, segundo o o jornal ‘Folha do Domingo’.