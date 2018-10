Blind Zero chegam em formato acústico a Loulé

.

O novo disco dos Blind Zero, “Often Trees”, apresenta-se no dia 12 de outubro, sexta-feira, em absoluta estreia algarvia, em Loulé, no Cine-Teatro Louletano, em formato acústico.

O formato acústico permite a maior dimensão da palavra e da intimidade. Uma viagem pelos muitos pormenores de recorte das árvores na densa floresta de “Often Trees”.

Editado no final de 2017, o oitavo disco dos Blind Zero regista a capacidade de reinvenção do quinteto que conta já com 24 anos de carreira e um percurso ímpar em que se destaca o facto de ter sido a banda que venceu o primeiro MTV Music Award em Portugal. Uma trajetória única que será celebrada em palco onde este coletivo demonstra a sua verdadeira essência.

Estreado ao vivo na Casa da Música, “Often Trees” um imaginário sombrio e poético, de perseguição e novelos, passeia pela berma dos lagos e sobe à copa das árvores. O imaginário não podia ser mais tenso. É um disco de mutação sonora, onde a cada escuta multiplicam-se novas camadas. O seu tronco robusto assenta também no uso de equipamento analógico com mais de quatro décadas e na longa experimentação em busca do detalhe.

Além de “Often Trees”, a obra maior da banda até à data, os Blind Zero vão recuperar alguns dos mais marcantes temas do seu percurso como “Recognize”, “Tree”, “Shine On” e “Slow Time Love”, entre muitos outros.

O preço dos bilhetes é de 12 euros e o espetáculo tem uma duração aproximada de 90 minutos dirigindo-se a maiores de 6 anos, sendo que têm entrada gratuita, mediante a disponibilidade da sala, os jovens com 18 anos (ou que ainda venham a fazer 18 anos no presente ano) no âmbito do projeto “És Cultura 18!”.

